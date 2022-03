Winnen, verliezen, doorgaan: welke opties heeft Poetin nog?

Diplomaten manen Rutte tot actie: sluit havens vandaag nog voor Russische schepen

Sluit de Nederlandse havens voor Russische schepen, en wel nu. Die gezamenlijke oproep doen twee belangrijke diplomaten uit Nederland en Oekraïne. ,,Wees niet bang voor Poetin, don’t be a pussy”, schrijven de twee in een brief, gericht aan Nederland - in het bijzonder premier Rutte.

25 maart