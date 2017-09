'Winstbelasting bij Republikeinen niet zo laag als Trump hoopt'

Weer aardbeving in Mexico

12:49 Mexico is vandaag opnieuw getroffen door een aardbeving. Deze keer aan de westelijke kust. Het epicentrum van de schok met een kracht van 5.9 lag zo'n 99 kilometer ten zuidwesten van de stad Tonala in de deelstaat Chiapas, meldt het Pacific Tsunami Warning Center. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend.