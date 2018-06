Witte Huis-medewerkster vertrekt na beledigen zieke senator

De republikeinse McCain, was tegen de nominatie van Gina Haspel als nieuwe baas van de CIA, omdat er in het verleden onder haar verantwoordelijkheid folteringen in een gevangenis zouden hebben plaatsgevonden. Communicatiemedewerkster Sadler zei daarop dat 'zijn mening er niet meer toe doet omdat hij binnenkort toch doodgaat'. De 81-jarige McCain heeft een agressieve hersentumor waardoor hij vaak in zijn staat Arizona in het ziekenhuis ligt en nauwelijks in Washington aanwezig is bij stemmingen in de Senaat.



De beledigende opmerking van de medewerkster kon rekenen op veel kritiek. Onder meer de Republikeinse Senator Lindsey Graham vond dat het Witte Huis excuses moest maken aan zijn doodzieke collega en vriend John McCain. ,,Als het een van mijn medewerkers was geweest die zoiets had gezegd, dan zou ik namens mijn hele staf excuses hebben aangeboden", zei Graham eerder.



Witte Huis-perswoordvoerder Sarah Huckabee Sanders zei tijdens een interne vergadering dat ze de opmerking van Sadler weliswaar niet erg op zijn plaats vond, maar maakte zich drukker over het feit dat die was uitgelekt naar de pers.