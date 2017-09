WK-ticket moet glimlach op gezicht van Syriërs toveren

Volledig scherm De Syrische ploeg na de 2-2 tegen Iran in Teheran. © AFP Syrië was er nog nooit bij op zo’n wereldkampioenschap. En juist nu er al zes jaar wordt gevochten tussen het regeringsleger van president Assad, de islam-extremisten van IS en al-Qaeda en talloze andere rebellengroepen zou het juist wél kunnen gaan lukken. Al hing het lot van de Adelaars van Qasioun, zoals de bijnaam van het elftal luidt, dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Iran aan een zijden draadje. Met een gelijkmaker in blessuretijd (de 93ste minuut!) schoot Omar al Somah, juist hij, Syrië naar de derde plek in de poule en daarmee naar de play-offs. Daarin wacht in oktober eerst Australië.

Juist, Omar al Somah dus, de spits die na vijf jaar afwezigheid zijn rentree maakte in de Syrische ploeg. Net zoals Firas al-Khatib er weer bij was, ooit dé vedette van het Syrische voetbal, maar jarenlang geweerd uit de nationale ploeg omdat hij de oppositie tegen president Assad steunde. Tegen Iran was hij aanvoerder.

Verbroedering?

Is dat een teken van verzoening in de modderpoel van het Syrische geweld? Verbroedert sport zélfs in Syrië? ,,Het is ingewikkeld, maar de meeste Syriërs die ik ken zien het elftal toch als de ploeg van Assad”, zegt een Syrische vluchteling in Nederland. De Syrische ploeg is dan ook een propagandavehikel voor de president, die zo graag aan de wereld wil laten zien dat hij de situatie in zijn land steeds verder onder controle krijgt.

Volledig scherm Syriërs kijken naar de wedstrijd in Binnish, een door rebellen gecontroleerde stad bij Idlib. © AFP Voetbal in Syrië is ingewikkeld. De Adelaars spelen hun thuiswedstrijden al jaren niet meer in de schaduw van Qasioun, de berg naast Damascus, maar in een bijna leeg stadion in Maleisië. Buitenlandse ploegen komen niet naar Damascus voor een interland. Als het al zou kunnen vanwege de sancties tegen het regime van Assad.

Aleppo

De meeste internationals spelen sowieso in het buitenland, omdat de Syrische competitie na zes jaar oorlog weinig voorstelt. Van de andere kant bekeken: misschien is het wel een wonder dát er nog een Syrische competitie is. Ja, er vinden alleen wedstrijden plaats in door het leger gecontroleerd gebied, maar zelfs in de zwaar bevochten steden Aleppo en Homs wordt weer gevoetbald. Voor sommigen is voetbal ook een vlucht: de topscorer van vorig jaar moest eigenlijk in dienst, maar werd door Defensie uitgeleend aan een van de topclubs in het land.

Internationaal is de situatie net zo ingewikkeld: Syrië mazzelde tegen Iran, een land dat ook militaire steun aan de regering Assad verleent. In de play-offs wacht Australië, dat als lid van de Westerse (anti-Assad) coalitie meedoet aan de bombardementen op IS in Syrië. En na Australië volgt mogelijk de VS in de laatste play-offs, de leider van die coalitie. Wedstrijden vol geopolitieke gevoeligheden. Maar aanvaller Omar Kharbin zei het na een eerdere overwinning in de kwalificatie dit jaar zo: ,,Alles wat we willen is een glimlach op de gezichten van de Syriërs te brengen.”