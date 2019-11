Woede in Australië: agent schiet zwarte jongen neer, die daarna sterft omdat ziekenhuis dicht is

In het noorden van Australië is een golf van verontwaardiging op gang gekomen nadat een zwarte tiener (19) door een politieagent werd neergeschoten en stierf omdat er geen medische zorg voor hem was. Duizenden mensen zijn de straat opgegaan om te protesteren tegen de betrokken instanties. Constable Zachary Rolfe (28), de agent die volgens de demonstranten racistisch zou zijn, is gisteravond beschuldigd van moord.

Het slachtoffer is de 19-jarige Kumanjayi Walker, een jongen van Aboriginal-afkomst, de oorspronkelijke inwoners van het land die een meerderheid van de bevolking vormen in het noorden van Australië. Ze hebben vaak te kampen met armoede, werkloosheid, alcoholisme en komen relatief vaak in aanraking met justitie. Mensenrechtenorganisaties wijzen al jaren op het feit dat de jongeren, die door sommigen gezien worden als tweederangs burgers, vaker gediscrimineerd worden.

De geruchtmakende arrestatie in Yuendumu - een afgelegen dorpje met slechts een paar honderd inwoners, vooral Aboriginals - leidde de afgelopen dagen tot maatschappelijke woede en protesten in het hele land. De agent zou volgens een grote groep Australiërs op Walker hebben geschoten terwijl er helemaal geen sprake was van een levensbedreigende situatie. Ook werd het vreemd gevonden dat er ‘door veiligheidsproblemen’ geen medische zorg in het dorp aanwezig was en niemand dus het leven van Walker kon redden.

Tweede Aboriginal-dode

Volgens prominenten in de Australische zorgsector was de medische kliniek in Yuendumu onbemand omdat er in de voorbije weken veel inbraken waren gepleegd. De 19-jarige Walker werd daardoor met spoed naar het politiebureau gebracht, waar hulpverleners ter plekke probeerden zijn leven te redden. Terwijl een ziekenploeg uit een andere stad met toeters en bellen onderweg was, stierf de jongen in het politiebureau aan zijn verwondingen.

De politie neemt de fatale schietpartij zeer serieus en is een intern onderzoek gestart om de toedracht te achterhalen. Gisteren werd de aangehouden agent beschuldigd van moord, maar na het betalen van een borgsom kwam hij weer op vrije voeten, tot grote frustratie van de nabestaanden. Michael Gunner, de belangrijkste minister in het noorden van Australië, erkent dat de huidige situatie behoorlijk pijnlijk is, temeer omdat het de tweede Aboriginal is die binnen een paar maanden door de politie is doodgeschoten.

‘Geen leugens meer’

Met dat in het achterhoofd marcheerden meer dan duizend mensen door de straten van Alice Springs om te protesteren tegen de autoriteiten. ,,Alsjeblieft, we komen in vrede. We willen de waarheid weten. Geen leugens meer. Het drama van vorige week heeft ons in het hart geraakt. We wisten niet wat te doen, we waren geschokt”, zei een van de demonstranten tegen lokale media.

Minister Gunner erkende de ernst van de situatie en beloofde de inwoners van Yuendumu te zullen helpen: ,,Dit is een ongelooflijk trieste tijd voor iedereen. Het is een tijd waarin de emoties hoog oplopen. Ik zie het als mijn prioriteit om Yuendumu, een gemeenschap die momenteel veel pijn heeft, te helpen weer normaal te functioneren, zodat de kinderen weer naar school kunnen, dat zij de gezondheidszorg krijgen zie ze nodig hebben en dat iedereen weer een beroep op de hulpdiensten kan doen.”

‘Slecht beleid’

Volgens de Australische politicus Scott McConnell is de problematische situatie in Yuendumu het gevolg van ‘slecht beleid van een slechte regering’. ,,Politiebureaus en gezondheidsklinieken zijn uitgekleed. De relatie met Aboriginal-gemeenschappen is ernstig uitgehold. We leveren zelfs geen basisdiensten aan deze gemeenschappen, de zorgfactor is absoluut nul. Onze prioriteiten kloppen van geen kant.”