Woede in VS na besluit om maar één agent te vervolgen voor doodschieten Breonna Taylor

Belgische agenten: Klachten over misstanden blijven liggen

19 september Inspecteurs van de Belgische federale politie brengen via verschillende kranten wantoestanden binnen het korps in de openbaarheid. ,,We komen met ons verhaal naar buiten omdat onze interne klachten al maanden stof liggen te vergaren’’, staat zaterdag in Het Laatste Nieuws en De Morgen.