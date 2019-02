Woede over plan om zes labradors te doden tijdens dierproef in Zweden

Aan de universiteit van Göteborg worden de honden gebruikt in dierproeven om te testen hoe tandheelkundige implantaten ontsteking en afbraak van botten veroorzaken. Bij de labradors wordt een derde van de tanden verwijderd en vervangen door implantaten. Later deze maand worden ze ingeslapen, zodat hun weefsel en bloed kan worden geanalyseerd - die testen kunnen niet op levende dieren worden uitgevoerd.

Dierenrechtenorganisatie Djurrättsalliansen probeert het leven van Venus, Milia, Mimosa, Luna, Lotus en Zuri te redden met een petitie, een demonstratie en een oproep om massaal de universiteit te bellen. ,,We zijn dit experiment aan de universiteit al jaren aan het volgen. Ze zijn hier, in verschillende varianten, mee bezig sinds halverwege de jaren negentig”, zegt woordvoerder Daniel Rolke tegen de Zweedse website The Local na berichtgeving in de landelijke krant Aftonbladet.

‘Nodig’

Vice-voorzitter Göran Landberg van de universiteit zegt in een reactie tot de protesten dat het een lastige situatie is. ,,Het is moeilijk om tot een consensus te komen, maar dialoog is belangrijk. Zoals wij het zien, zijn dierproeven nog steeds nodig in sommige vormen van onderzoek om nieuwe medicijnen en behandelmethodes te ontwikkelen.”

Dierproeven zijn in Zweden toegestaan mits een ethische commissie daar toestemming voor heeft gegeven en als er geen alternatief voor handen is. Daarbovenop heeft Göteborg zijn eigen regels, waarin staat dat ze zo min mogelijk dieren gebruiken en dat dierenartsen het welzijn van de dieren in de gaten houden. In notities die de dierenstichting heeft bemachtigd, staat dat hond Venus kale plekken op de ellebogen heeft en behandeld is met antibiotica om een ontsteking tegen te gaan.

Volgens de woordvoerder van de Djurrättsalliansen is er massale steun voor hun protest. ,,In een week tijd hebben we bijna 85.000 handtekeningen verzameld en veel mensen schrijven persoonlijke brieven naar de universiteit. Ook kinderen smeken met tekeningen om de dierproeven te beëindigen. Honderden mensen hebben al aangegeven dat ze de honden willen adopteren en ze een liefdevol thuis willen geven”, zegt Rolke.