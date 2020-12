Woedende boeren in India: protest tegen nieuwe landbouwwet

De boeren protesteren tegen een nieuwe landbouwwet die afgelopen september is goedgekeurd. Nu er na de verschillende lockdownfases weer bewegingsvrijheid is, zijn boeren massaal vanuit omliggende deelstaten naar Delhi getrokken. Ze blokkeren toegangswegen en hebben protestkampen opgezet. Stapels dekens, matjes, groente, meel en kookgerei liggen in de aanhanger. 'Als het moet, houden we dit maanden vol. We zijn bereid om zo lang te blijven als nodig is,' zegt boer Dilbag Singh tegen de Indiase krant The Hindu.