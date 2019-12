Woedende meute dringt terrein Amerikaanse ambassade Bagdad binnen, personeel geëvacueerd

Verdachte steekpar­tij huis rabbi hield dagboeken bij en vroeg zich af waarom Hitler Joden haatte

8:46 De man die wordt verdacht van het neersteken van vijf mensen in het huis van een rabbi in de staat New York hield geschreven dagboeken bij met verwijzingen naar antisemitisme, Adolf Hitler en nazisme. Ook zocht hij onlangs op zijn telefoon op waarom Hitler joden haatte en naar de locaties van synagoges in New York.