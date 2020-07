Woedende moeders Portland vormen een muur tegen politiemacht

Crisiscen­trum België: Driejarig meisje gestorven aan coronavi­rus

12:00 Er is een driejarig Belgisch kindje gestorven aan de gevolgen van Covid-19. Dat heeft epidemioloog Boudewijn Catry vandaag gemeld tijdens de persconferentie van het Belgische crisiscentrum. Het is het jongste slachtoffer in België. ,,Laat dit een wake-upcall zijn”, benadrukt Catry.