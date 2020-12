Woeste Roemeen neemt heft in eigen handen en rijdt motordief dood in Newcastle

VIDEOEen Roemeense man moet tien jaar de gevangenis in omdat hij in zijn woonplaats Newcastle een motordief heeft doodgereden. De 32-jarige Mihai Dinisoae betrapte de man en een compagnon op heterdaad en zette met zijn auto de achtervolging in, die uiteindelijk voor één van de dieven fataal afliep. Op sociale media werd de Roemeen geprezen om zijn daad, maar volgens de rechter had hij nooit het heft in eigen handen mogen nemen.

De eigenaar van de gestolen motorfiets, die hij een maand eerder had gekocht, achtervolgde in mei van dit jaar de 28-jarige en 29-jarige dieven kilometers lang door de stad Newcastle. De Roemeen reageerde zo woest op de diefstal dat hij het gaspedaal steeds harder indrukte en tijdens de achtervolging gevaarlijke capriolen uithaalde. Zo reed hij dikwijls in tegengestelde richting en gebruikte hij zijn voertuig herhaaldelijk om de motorfiets te rammen.

Na een kilometerslange achtervolging reed de Roemeen uiteindelijk met een snelheid van ongeveer 90 kilometer per uur in op een van de dieven. De 28-jarige dief slingerde met een enorme kracht tegen een lantaarnpaal, en zijn compagnon maakte een enorme smak op het asfalt. Na de aanrijding reed de Roemeen weg en liet hij de dieven aan hun lot over. De 28-jarige overleed ter plekke aan zijn verwondingen, de tweede dief werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij is er weer bovenop gekomen.

Opschudding

Enkele uren na de aanrijding werd de Roemeense automobilist in de boeien geslagen. Hij vertelde dat hij de mannen inderdaad had achtervolgd, maar dat hij niet verantwoordelijk was voor de aanrijding. De twee zouden op de motor de macht over het stuur hebben verloren. Justitie geloofde daar niets van en vervolgde de man voor moord, waar hij van werd vrijgesproken. Wel acht de rechter doodslag bewezen.

Quote Ik twijfel er niet aan dat Mihai Dinisoae de controle over zijn emoties volledig was kwijtge­raakt en van plan was zijn slachtof­fers te achtervol­gen Politie-inspecteur Joanne Brooks De zaak veroorzaakte heel wat opschudding bij de Britten. Op sociale media werd de 32-jarige man geprezen om zijn daad. Verschillende mensen schreven ‘dat het onvermijdelijk is dat mensen het recht in eigen handen nemen als diefstallen en andere misdrijven onbestraft blijven’. Volgens politie-inspecteur Joanne Brooks zit de Roemeen echter helemaal fout, omdat hij de politie had moeten bellen in plaats van het heft in eigen handen te nemen.



,,Ik twijfel er niet aan dat Mihai Dinisoae de controle over zijn emoties volledig was kwijtgeraakt en van plan was zijn slachtoffers te achtervolgen”, zei zij tegen Britse media. ,,Hij deed geen pogingen om de autoriteiten op de hoogte te brengen van de diefstal, maar probeerde in plaats daarvan de twee mannen zelf te achtervolgen om zijn eigendom te bemachtigen. De beelden laten zien hoe dwaas de acties van Dinisoae die ochtend waren en uiteindelijk heeft geleid tot iemands dood.”

Verklaring nabestaanden

In een emotionele verklaring haalden de nabestaanden van de omgekomen Joshua Molloy hard uit naar de dader. ,,Hij verdiende het niet om op zo’n gevaarlijke manier te worden achtervolgd. Hij had geen controle over de motorfiets en moet doodsbang zijn geweest toen deze man hem herhaaldelijk van de weg probeerde te duwen.”

De zus van het slachtoffer voegt daaraan toe dat haar leven ‘voorgoed veranderde’ nadat ‘haar grote broer van haar was afgenomen’. ,,Ik voel fysieke pijn in mijn hart dat ik hem nooit meer door de deur zal zien lopen of hem mijn naam zal horen roepen. Ik ben zo trots om te zeggen dat Joshua Molloy mijn grote broer was.”

Zijn moeder voegde eraan toe dat ze altijd trots was op haar zoon, ondanks dat hij in zijn leven keuzes maakte waar ze niet altijd achter stond. ,,Zijn dood heeft zo’n grote impact gehad op onze familie en vrienden. Ik had nooit gedacht dat ik de pijn zou doormaken van het bijwonen van de begrafenis van mijn kind op zo’n jonge leeftijd. Geen enkele moeder zou hun knappe 28-jarige zoon hoeven te begraven. Mijn hart zal nooit genezen totdat ik hem weer zie.”

De Roemeen krijgt naast een gevangenisstraf ook een rijverbod van vier jaar opgelegd, dat direct na zijn vrijlating uit de gevangenis ingaat.

Volledig scherm Een Roemeen nam het recht in eigen handen en reed een motordief dood. © DPA

