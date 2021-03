Woeste vader onthoofdt dochter (17) vanwege verboden relatie: 'Hij was rustig en huilde niet’

In Noord-India is woensdag een man aangehouden op verdenking van het onthoofden van zijn eigen dochter. Dat deed hij nadat hij haar in bed zou hebben aangetroffen met een nieuwe vriend die hij niet mocht. De gruwelijke moord is in het land als een bom ingeslagen en wakkert het debat over eerwraak opnieuw aan. ,,Er moet een aparte wet komen voor het omgaan met eerwraak”, stelt een van de grootste vrouwenrechtenorganisaties in India.

Sarvesh Kumar, groenteverkoper uit het dorp Pandetara, werd aangehouden toen hij met het afgesneden hoofd van het 17-jarige meisje naar het politiebureau liep. Tijdens zijn anderhalve kilometer lange wandeling maakten diverse wandelaars foto’s van hem en waarschuwden de politie. Beelden van het huiveringwekkende tafereel staan op sociale media.

Opgesloten

De man bekende bij zijn arrestatie direct wat hij had gedaan en waarom hij tot de gruwelijke daad overging. ,,Hij vertelde de politie dat hij zijn dochter had gezien met een jonge man die hij dacht te zien. Het maakte hem woest omdat hij tegen de relatie was”, vertelt een politiewoordvoerder tegen CNN. Toen de vader zijn dochter even later alleen aantrof, sloot hij haar op in een kamer en hakte haar hoofd eraf met een scherp voorwerp. Het moordwapen is door de politie in beslag genomen.

Het viel de politie op dat de man geen enkel verdriet of berouw toonde. ,,Ondanks de situatie was hij heel rustig. Hij huilde niet en was niet hysterisch. Toen de politieagenten met hem spraken, vroegen ze hem om het hoofd van zijn dochter op de grond te leggen en te gaan zitten, waar hij naar luisterde zonder tegen te stribbelen”, vertelt een politiewoordvoerder. Een collega van de politie ging niet veel later een grens over door met het afgehakte hoofd te poseren voor een foto. De diender is voorlopig op non-actief gezet.

Getolereerd

Het weerzinwekkende drama vond woensdag plaats in district Hardoi in Uttar Pradesh. Vorig jaar stond de staat bovenaan de lijst van Indiase staten met het hoogste aantal misdaden tegen vrouwen, blijkt uit cijfers van het National Crime Records Bureau. Landelijk gezien worden in India jaarlijks honderden mensen vermoord omdat ze verliefd worden of trouwen tegen de wens van hun familie in.

Het gebeurt regelmatig in de buitengebieden van India dat vrouwen het slachtoffer worden van eerwraak. De moorden worden veelal gepleegd door familieleden die geloven dat de relatie de gemeenschap beschaamt. De moorden worden vaak opgedragen door niet-officiële dorpsraden (khap panchayats), die bestaan uit ongekozen mannen van een bepaalde clan of kaste. ,,Dochters in India worden gezien als een teken van familie-eer, wat resulteert in dergelijke misdaden”, zegt Madhu Garg, vice-president van vrouwenrechtenorganisatie All India Democratic Women Association. ,,De kwestie van het recht op keuze heeft onmiddellijke aandacht nodig en er moet een aparte wet komen voor het omgaan met eerwraak.”

Bij de dood van mensen die worden omgebracht om de eer van de familie te redden, wordt vaak van zelfmoord of een natuurlijke doodsoorzaak gesproken. De slachtoffers zijn gewoonlijk jonge koppels die tegen de wil van hun familie een relatie hebben of zijn getrouwd. Zij komen uit verschillende kasten, of juist uit dezelfde ‘gotra’, een groep binnen een kaste die vanwege een mythische voorouder als familie wordt gezien. Volgens een enquête van de Hindustan Times is 77 procent van de inwoners van Haryana tegen een huwelijk binnen de gotra. 2 procent geeft toe moord een passende straf te vinden voor zo’n huwelijk.

Wet

In 2010 paste de Indiase overheid de wet aan om eerwraak beter te kunnen aanpakken. Acht jaar later werden in alle Indiase staten speciale cellen opgezet, bestaande uit politie- en welzijnsfunctionarissen en een 24-uurs hulplijn om koppels te helpen die worden lastiggevallen of mensen die bescherming zoeken, maar campagnevoerders zeiden dat de naleving onvoldoende was.

De verdachte van deze moord wacht mogelijk de zwaarste straf. In 2011 bepaalde het Hooggerechtshof van het land dat verdachten die schuldig worden bevonden aan eerwraak de doodstraf krijgen.