Woeste walrus brengt boot Russische marine tot zinken

Volgens de onderzoekers van de Geographical Society was het de bedoeling dat ze door de boot van de marine aan land werden gezet om op een van de eilanden onderzoek te kunnen doen. Tijdens de tocht naar de kust, stuitte de boot op een walrusjong. Kort daarop verscheen het volwassen exemplaar dat het kleintje begon te verdedigen. Dat deed ze zó krachtig en woest dat de boot omsloeg en richting de zeebodem verdween. De doodsbange onderzoekers konden, terwijl de flink uit de kluiten gewassen zeerob ze achtervolgde, nog net op tijd de kant bereiken. Er vielen geen gewonden. Wel raakte de opvarenden onderkoeld vanwege de temperatuur van het zeewater: net iets boven het vriespunt.

De Russische marine was in de Noordelijke IJszee op expeditie met sleepbootschip Altai, dat de wetenschappers een lift had gegeven. De Altai kan, vanwege de flinke diepgang, niet dicht bij de kust komen. Om die reden worden zogenoemde Zodiacs gebruikt: enorme opblaasboten. Het incident komt wel voor in de rapportages van het ministerie van defensie, maar daarin ontbreekt het element dat het schip zonk. ,,Ernstige problemen konden worden vermeden’’, aldus het ministerie. En: ,,Het ging om een duidelijke en goed gecoördineerde actie waarbij de boot weg kon blijven van de dieren.’’

Tragedie

De Geographical Society stelt echter: ,,De walrus viel waarschijnlijk uit angst voor haar kleintje aan. De boot zonk en een tragedie kon worden voorkomen door het heldhaftige optreden van onze ploegleider. Alle deelnemers konden gelukkig veilig de kust bereiken.’’ The Barents Observer komt met een soortgelijk verhaal maar meldt dat de walrus mogelijk pissig werd door een drone die boven de boot vloog.

De Russische marine en de Geographical Society waren op expeditie om de gangen na te gaan van de Oostenrijks-Hongaarse ontdekkingsreiziger Julius von Payer (1841-1915), die de eilandengroep in 1873 ontdekte en deze vernoemde naar keizer Franz Joseph I (1830-1916). De Geographical Society komt wel vaker in het noordpoolgebied. Volgens de organisatie is het daar altijd oppassen geblazen vanwege de wilde dieren en de barre weersomstandigheden.

Het is niet de eerste keer dat een kleine boot kapseist door een walrus. In literatuur over poolexpedities wordt er regelmatig melding van gemaakt. Een volwassen walrus weegt tussen de 700 en 2000 kilo. De mannetjes (stieren) zijn meestal veel groter dan de vrouwtjes (koeien). De stieren worden 280 tot 360 cm lang, de koeien 230 tot 310 cm. Een flinke stier weegt vaak meer dan een ton (gemiddeld zo’n 1270 kilo), en een koe gemiddeld 850 kilo.