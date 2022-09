‘Woestijntsunami’: golven tot 1,20 meter hoog bij Death Valley na aardbeving in Mexico

met videoDe aardbeving in Mexico maandag zinderde nog zo’n 2400 km verder na, in de woestijnbron Devils Hole in de Amerikaanse staat Nevada. De aardbeving van 7,6 op de schaal van Richter veroorzaakte een ‘woestijntsunami’ in Devils Hole, vlakbij het bekende Death Valley. Met golven tot 1,20 meter hoog.

Devils Hole is een gedeeltelijk met water gevulde kalksteengrot, die honderden meters diep is. Het water van deze woestijnbron bij Death Valley National Park, dat zelf grotendeels in Californië ligt, is de enige natuurlijke habitat van de ernstig met uitsterven bedreigde Devils Hole-tandkarper. Die voedt zich met algen die groeien op een ondiepe, zonverlichte plank.

Golfbeweging

Als gevolg van de aardbeving bij Manzanillo in het westen van Mexico ontstond een ‘seiche’ of haling, een golfbeweging in (deels) ingesloten water, wat bijvoorbeeld kan voorkomen in zwembaden. De haling in Devils Hole begon maandag om 11.27 uur plaatselijke tijd (20.27 uur onze tijd), zo’n 22 minuten na de aardbeving in Mexico. Rond 11.35 uur bereikten de golven een hoogte van 1,20 meter.

Door de golven is een groot deel van de algengroei weggespoeld, waardoor er op korte termijn minder voedsel is voor de tandkarpers, die bedreigd zijn in hun bestaan. Ze zijn wel aan een opmars bezig: van amper 35 exemplaren in 2013 ging het naar 175 in maart dit jaar.

Twee doden

Er werden geen dode vissen aangetroffen nadat de golven verdwenen waren, meldt het Amerikaans federaal agentschap National Park Service, dat beelden vrijgaf van deze ‘verrassende gril van geologie’.

Bij de aardbeving van maandag in het westen van Mexico vielen twee doden en tientallen gewonden. Er werden ook kleine tsunamigolven geregistreerd langs de Mexicaanse kust van de Stille Oceaan, vooral in Manzanillo, waar verschillende straten onder water kwamen te staan.

Volledig scherm De aardbeving in Mexico veroorzaakte golven in de grot Devils Hole bij Death Valley. © Death Valley NP