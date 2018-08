Wond Charlottesville ligt jaar na rellen nog wagenwijd open

Venezuela vraagt Interpol om hulp voor arrestatie tegenstan­der regime

10 augustus Venezuela heeft Interpol gevraagd een van de bekendste tegenstanders van de Venezolaanse regering op de zogenoemde 'rode lijst' te zetten. Die lijst wijst landen erop dat in een bepaald land een arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen iemand. Dat is in dit geval Julio Borges die in ballingschap leeft in Colombia.