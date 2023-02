Wonderbaby Aya die beving overleefde verplaatst naar ‘veilige plek’ om dreiging ontvoering

Over de hele wereld waren de beelden te zien van de reddingswerker die Aya aan haar armen over de puinhopen van haar ingestorte wereld tilde. De rest van het gezin, inclusief haar moeder die haar nét op de wereld had gezet, kwam door de aardbeving om het leven. Na de ongelooflijke redding werd de kleine naar het ziekenhuis gebracht, waar medici het ongelooflijke verhaal bevestigden dat ze nog aan haar navelstreng vastzat.

Maar in de dagen daarna bleek die grote aandacht ook een keerzijde te hebben. Alle alarmbellen gingen af toen maandag twee gewapende mannen bij het ziekenhuis in Afrin stonden. Zij kwamen daar met een verpleegkundige, die vlak ervoor was ontslagen. Volgens het ziekenhuis ging het om een arbeidsconflict en zou het niets met de baby te maken hebben. Toch is de kleine Aya - wat in het Arabisch Teken van God betekent - vlak daarna naar een veilige onbekende plek gebracht.

Meerdere mensen hebben afgelopen dagen geprobeerd om dicht bij het inmiddels wereldberoemde weeskindje te komen, mogelijk om haar te ontvoeren. Eerder meldden zich al meerdere onbekenden die stelden dat ze familie van het kleintje zijn.

Borstvoeding

Duizenden mensen over de hele wereld hebben afgelopen week aangeboden Aya te adopteren. Daar komt voorlopig niets van in. Het ziekenhuis bekommert zich nog over haar gezondheid. Toen ze in het ziekenhuis aankwam was ze er slecht aan toe. ,,Ze had bulten, blauwe plekken en ademde nauwelijks", zei een arts tegen de Britse omroep. Een dag later kwam het nieuws dat ze stabiel was.

De vrouw van de manager van het ziekenhuis, toevallig een paar maanden geleden bevallen, geeft het kind borstvoeding. Het stel ontfermt zich over Aya tot ze ooit sterk genoeg is om geadopteerd te worden. Mogelijk gaat ze dan naar haar oudoom Salah, al-Badran. Hij wist met zijn gezin te ontsnappen uit een gebouw met één verdieping toen het instortte.

Dokter Hani Maarouf heeft het kleintje onderzocht in het kinderziekenhuis. Aya ligt daar in een couveuse.