Woningen leiders Amerikaans Congres doelwit vandalisme

De huizen van Mitch McConnell, de Republikeinse leider van de Amerikaanse Senaat, en Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zijn het slachtoffer geworden van vandalisme. Dat meldt The New York Times .

Het lokale televisiestation WDRB-TV maakte als eerste melding van graffiti op het huis van senator McConnell in Kentucky, met onder meer de tekst ‘waar is mijn geld’ gespoten op de voordeur.

Lees ook Groep Republikeinse senatoren wil zege Biden dwarsbomen

In een verklaring liet McConnell zaterdag weten de ,,radicale driftbui’’, ontleend aan een ,,giftig draaiboek’’ te betreuren.

,,Ik heb mijn hele carrière lang gevochten voor het Eerste Amendement en de verdediging van vreedzaam protest’’, aldus McConnell in zijn verklaring. ,,Ik waardeer elke inwoner van Kentucky die deelneemt aan het democratische proces, of hij nu met mij akkoord gaat of niet, maar dit is anders. Voor vandalisme en angstpolitiek is geen plaats in onze samenleving.’’

Volledig scherm Een buurtbewoner bij de bekladde woning van McConnell. © AP

Ook Pelosi slachtoffer vandalen

Vrijdag om 2.00 uur in de ochtend moest ook de politie in de wijk Pacific Heights in San Francisco uitrukken voor een melding van vandalisme. Er werd graffiti aangetroffen op de garagepoort van het huis van Pelosi en op het trottoir was een ‘varkenshoofd’ achtergelaten, liet een woordvoerder van de politie weten. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden heeft nog niet gereageerd op de bekladding van haar huis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het vandalisme komt in de nasleep van de goedkeuring van een breed steunpakket aan overheidsmaatregelen voor de Amerikaanse burgers in de coronacrisis. Maandag keurde het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden een verhoging van steuncheques van 600 dollar (490 euro) tot 2.000 dollar (1.645 euro) goed, maar de Republikeinen blokkeerden de maatregel in de Senaat, hoewel de Republikeinse president Donald Trump had aangedrongen op goedkeuring.

Volledig scherm Mitch McConnell en Nanci Pelosi op archiefbeeld. © AP