Wrak van Titanic binnen dertig jaar compleet verdwenen door metaalvretende bacterie

Titanic-historicus Parks Stephenson noemt het ‘schokkend’ om te zien. ,,De badkuip van de kapitein is favoriet bij liefhebbers van Titanic en is nu verdwenen’’, zegt hij. ,,Het hele dek aan die zijde valt in elkaar en sleept de verblijven met zich mee. En het verval gaat steeds sneller.’’ Volgens Stephenson is het gewelfde dak van de boegsectie nu aan de beurt, waardoor het binnenste van het scheepsinterieur bloot komt te liggen.



Maar hoe komt het dat de restanten van het reusachtige schip, dat op zo'n 600 kilometer voor de kust van Newfoundland verging, als sneeuw voor de zon lijkt te verdwijnen? Het verval van het ooit zo majestueuze schip is, naast een sterke stroming en het zoute water, vooral te danken aan een metaalvretende bacterie, weet BBC News. De roestvormende ‘beestjes’ zitten overal en eten per dag zo'n 180 kilo van het schip op.



Een snel rekensommetje wijst uit dat er binnen een tijdsbestek van 20 tot 30 jaar niets meer van Titanic overblijft. En dat zou betekenen dat nog geen 150 jaar na de rampzalige aanvaring, waarbij 1500 van de 2200 opvarenden in het ijskoude water omkwamen, van het schip niets anders rest dan een herinnering. Stephenson: ,,De natuur neemt bezit van Titanic.’’