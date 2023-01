Wrak voor Britse kust is van Nederlands oorlogsschip uit 17e eeuw

met videoEen scheepswrak dat in 2019 voor de zuidkust van Engeland werd ontdekt, blijkt het Nederlandse oorlogsschip Klein Hollandia te zijn uit de 17e eeuw. Dat is naar voren gekomen uit onderzoek van een team van Nederlandse en Britse maritiem-archeologen, meldt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De Klein Hollandia is gebouwd in 1656 en was betrokken bij alle grote zeeslagen in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667). De staat van het wrak is volgens de rijksdienst opmerkelijk goed en kan een schat aan informatie geven over onder meer hoe 17e-eeuwse Nederlandse oorlogsschepen gebouwd werden.

Het oorlogsschip, dat eigendom was van de Admiraliteit Rotterdam, zonk in 1672. Het wrak ligt nu op 32 meter diepte op de zeebodem voor de kust van Eastbourne in East Sussex. Het onderzoeksteam kon het schip identificeren door onder andere bewijs te verzamelen tijdens duikexpedities en via archiefonderzoek en jaarringenonderzoek van houtmonsters.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Volledig scherm Kanonnen bij het wrak van de Kleine Hollandia. © Cathy de Lara/Historic England

Scheepsgeschut en marmeren tegels

,,Vanaf onze allereerste duik op het wrak, in april 2019, zijn we gefascineerd door de reeks aan materialen op de zeebodem”, zegt Mark Beattie Edwards van de Nautical Archaeology Society die meehielp aan het onderzoek. ,,De indrukwekkende hoeveelheid onderdelen van de houten romp, het scheepsgeschut, de prachtig gesneden marmeren tegels en ook alle aardewerken vondsten wijzen er allemaal op dat dit een Nederlands oorlogsschip uit de late 17e eeuw is, op de terugweg uit Italië. Nu, na vier jaar graafwerk en onderzoek, kunnen we de identiteit van het schip bevestigen.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Volledig scherm Aardewerk van het wrak van de Kleine Hollandia. © Martin Davies/Historic England

De Klein Hollandia nam onder meer deel aan de slag in de Sont (tussen Denemarken en Zweden) op 29 oktober 1658, onder kapitein Laurens Heemskerk. In 1672 maakte het schip haar laatste vaart, in het eskader van admiraal De Haese. De Britten vielen bij het eiland Wight echter aan met zo'n 12-15 schepen. Op dag twee van de strijd - 23 maart - sneuvelde de kapitein, Jan van Nes. Het schip werd geënterd en zonk kort daarna.

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media zegt in een reactie dat onderzoeken als deze waardevolle kennis en belangrijke inzichten opleveren. Ze benadrukt het belang van samenwerking met in dit geval het Verenigd Koninkrijk. Dat beaamt ook haar Britse collega Stephen Parkinson: ,,Ik ben erg blij dat we dankzij deze samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland in staat zijn geweest om enkele van de mysteries in verband met dit wrak op te lossen - en het te beschermen voor toekomstige generaties om onderzoek naar te blijven doen.”

Volledig scherm Een tekening van - waarschijnlijk - de Kleine Hollandia. © Victoria Museum

Videobeelden van een deel van het wrak van de Kleine Hollandia, uit 2020: