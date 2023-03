Wyoming verbiedt als eerste staat in VS abortuspillen

De Republikeinse gouverneur Mark Gordon van Wyoming ondertekende het verbod op abortuspillen in die staat. De kern van de twee pagina’s tellende wet in Wyoming is een bepaling die het onwettig maakt drugs ‘voor te schrijven, af te leveren, te distribueren, te verkopen of te gebruiken met als doel het verkrijgen of uitvoeren van een abortus’. Morning-afterpillen, voorgeschreven anticonceptiemiddelen die worden gebruikt na de seks maar voordat een zwangerschap kan worden bevestigd, zijn vrijgesteld van het verbod.

In verschillende Amerikaanse staten is dit jaar wetgeving geïntroduceerd om abortus door medicatie te verbieden of er beperkingen aan toe te voegen. Daaronder is een wetsvoorstel in Texas dat niet alleen abortuspillen wil verbieden, maar internetproviders ook wil gaan verplichten stappen te ondernemen om websites over zwangerschapsafbreking met medicijnen te blokkeren, zodat inwoners van Texas die niet kunnen bezoeken.