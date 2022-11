Xi confronteert Canadese president Trudeau: Je hebt alles naar de pers gelekt

met videoDe Chinese president Xi Jinping is niet blij met zijn Canadase ambtsgenoot Justin Trudeau. De twee spraken elkaar deze week achter gesloten deuren op de G20-conferentie op Bali. Gisteren zocht Xi Trudeau opnieuw op, maar dit keer in de gemeenschappelijke ruimte, om hem te vertellen dat hij er niet van gediend is dat delen van het gesprek naar de pers zijn gelekt.

De twee hebben een onderonsje tussen twee officiële momenten in op de G20, samen met een vertaler. ,,Alles wat we hebben gesproken is naar de pers gelekt", zegt Xi. ,,Dat is niet netjes. Dat is niet hoe diplomatie werkt. Als je oprecht bent...’. Daarna onderbreekt Trudeau hem, zo is te zien in een video.

,,In Canada geloven we in een vrije en open dialoog", houdt Trudeau Xi voor. ,,En dat houden we ook zo. We zullen ook constructief samenwerken, maar er zullen dingen zijn waar we het oneens over zijn.”

Canadese media wisten te melden dat Trudeau in het gesprek van dinsdag kritisch is geweest op China, onder meer om verdenking van spionage en Chinese inmenging in de Canadese verkiezingen. Van Chinese kant is niets over het gesprek naar buiten gebracht.

Niet uitspreken

Dat Trudeaus opinie over het gesprek in de krant te lezen was vond Xi zichtbaar vervelend. Hij liet Trudeau ook niet uitspreken toen die probeerde uit te leggen hoe dit volgens hem gekomen is. ,,Laten we eerst de voorwaarden scheppen", zegt hij via zijn tolk. Daarna schudde hij de Canadees de hand en liep hij weg. Trudeau leek wat verbouwereerd achter te blijven.

Later zei hij tegen journalisten dat ‘niet elk gesprek met de Chinese leider gemakkelijk zal zijn'. ,,Maar Canada zal constructief en direct in gesprek moeten blijven en tegelijkertijd moeten strijden voor mensenrechten en Canadese waarden.’’

Spanningen tussen de landen

De relatie tussen Canada en China is al een paar jaar gespannen. Dat begon in 2018 met de arrestatie van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou, waarna twee Canadezen werden beschuldigd van spionage. Later werden ze vrijgelaten. Maar maandag werd bekend dat er een Canadese rechtszaak komt tegen een werknemer van het bedrijf Hydro-Quebec, die informatie over batterijen zou hebben gestolen voor de Chinese staat. Ook moeten drie Chinese bedrijven hun investeringen in Canadese mineralen afstoten, omdat de Noord-Amerikanen bang zijn dat die hun nationale veiligheid schaden.

Volledig scherm Trudeau (links) en Xi tijdens het gesprek. © via REUTERS

