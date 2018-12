Zaak tegen doodrijder Nederlandse Gitta (27) vertraagd door getreuzel

P. verscheen gisteren via een videolink voor de rechter in Melbourne. Die hoopte te kunnen beginnen met de behandeling van de zaak maar dat ging niet door. De advocaten van de verdachte en ook het Openbaar Ministerie vroegen haar de zaak op te schorten omdat het onderzoek nog niet is afgerond.

Tien aanklachten

Er zijn tien aanklachten tegen de verdachte geformuleerd, waaronder verwijtbaar onvoorzichtig rijgedrag met de dood tot gevolg, het niet verlenen van hulp aan het slachtoffer, ervandoor gaan na een ongeval en diefstal. Op het eerste strafbare feit alleen al staat een maximum gevangenisstraf van 20 jaar. Michael P. ramde op zondag 12 augustus omstreeks 10 uur met zijn gestolen witte Mercedes SUV twee geparkeerde auto's in South Yarra, een buitenwijk van Melbourne. Daarna raakte hij een rijdende auto en vervolgens schepte hij Gitta Scheenhouwer op de fietsstrook. Ooggetuigen hielpen hem uit het vernielde voertuig. P. haalde er daarna nog wat spullen uit en verdween. De politie lanceerde een klopjacht en wist hem twee dagen later te arresteren in het centrum van de stad.

Andere fietser

Gitta's ouders, twee zussen en broer verspreidden een week na het drama een Engelstalige verklaring die breed werd opgepikt door de Australische media. In het bericht stond dat Gitta geboren werd en opgroeide in Den Haag, pas was afgestudeerd als architect en op 17 mei naar Australië was vertrokken met haar vriend Thomas. Ze realiseerden hun droom: een paar jaar donw under wonen. Na Sydney en Brisbane arriveerde het stel in Melbourne. Ze voelden zich er thuis. ‘Gitta hield van fietsen en was dolgelukkig met haar nieuwe fiets waarmee ze de stad kon ontdekken.’