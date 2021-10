Zeeland krijgt zijn zin, België grijpt eindelijk in bij chemiebedrijf 3M om giftig PFAS

De Vlaamse overheid grijpt eindelijk in bij chemiebedrijf 3M nabij de Antwerpse haven. De productieprocessen waarbij het giftige PFAS vrijkomt, zijn per direct stopgezet. Dat is de enige manier om omwonenden te beschermen, stellen de Belgische autoriteiten.

Eerder deze week bleek na bloedonderzoek onder achthonderd omwonenden dat honderden mensen te veel van de chemicaliën in hun bloed hebben. Het goedje, dat lijkt op bijvoorbeeld de GenX van Chemours waarmee delen van Dordrecht eerder vervuild raakten, is niet afbreekbaar. Het kan zich in onder meer de lever ophopen. Dat kan mensen ziek of onvruchtbaar maken.

3M kreeg dinsdag twee dagen de tijd om aan te tonen dat de fabriek in Zwijndrecht bij Antwerpen geen schadelijke stoffen meer zou uitstoten. Dat is niet gelukt, oordelen het Departement Omgeving en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

,,De betrokken productieprocessen tijdelijk stilleggen is momenteel dan ook de enige manier om er zeker van te zijn dat blootstellingsrisico’s voor de omwonenden niet verder toenemen”, stelt het departement daarop.

Ook Zeeland betrokken

Niet alleen in Antwerpen zal het besluit met instemming zijn ontvangen. Ook in Nederland, met name Zeeland, leven er al jaren grote zorgen over de PFAS-uitstoot van 3M. Het chemiebedrijf loost de PFAS ook in het water van de Schelde, waar het giftige middel uiteindelijk via de Westerschelde zijn weg naar Zeeland en de Noordzee vindt.

Begin september stelde de provincie Zeeland Vlaanderen een ultimatum: Als de Vlaamse overheid niet uiterlijk in september actie tegen de vervuiling van de Westerschelde zou nemen, moet het provinciebestuur naar de Belgische rechter stappen om de omgevingsvergunning van 3M in Zwijndrecht te laten vernietigen. De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) sloot zich daarbij aan.

Zeeland wijst er op dat 3M in Antwerpen beduidend meer PFAS mag lozen dan Chemours tegenwoordig nog in de Botlek. Samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen probeert ons land dit jaar zelfs om tot een Europees verbod van PFAS te komen. Chemours probeert dat te voorkomen.

Blootstellingsrisico's

Nu lijkt Vlaanderen dus eindelijk in te grijpen. Desalniettemin wordt chemiebedrijf 3M niet volledig lamgelegd. Minstens een deel van de activiteiten kan doorgaan. Het gaat ook om een tijdelijke maatregel, stelt de Omgevingsinspectie.

,,Dit hoeft dan ook niet per definitie een langdurige impact te hebben op de tewerkstelling waarin 3M voorziet. Het wil echter wel zeggen dat 3M eindelijk bereid moet zijn haar verantwoordelijkheid op te nemen richting de omgeving en in het bijzonder haar werknemers.”

PFAS gebruikt voor pannen, kleding en cosmetica Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt en van nature niet in het milieu voorkomen, valt op de site van het RIVM te lezen. Voorbeelden van PFAS zijn het door het Dordtse Chemours berucht geworden GenX, maar ook PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonaten). PFAS hebben zeer handige eigenschappen, ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Vandaar dat ze in talloze producten voorkomen, waaronder voedselverpakkingsmaterialen, antiaanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. De gevaren van PFAS zijn echter minstens zo groot: het materiaal breekt niet af en kan op die manier in het drinkwater en voedsel terechtkomen. Het kan zich ophopen in het menselijk lichaam met zeer nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld het immuunsysteem of de ontwikkeling van een ongeboren kind. Verder kan PFAS nier- en testiskanker veroorzaken, de lever beschadigen en het cholesterol beïnvloeden. Ook dieren kunnen gezondheidsschade ondervinden.

Bloedtesten

Eerder vandaag besliste de Vlaamse regering dat alle omwonenden in een straal van 5 kilometer rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed kunnen laten testen. In totaal komen zo’n 70.000 inwoners in aanmerking.

De Schelde vormt daarbij de natuurlijke grens, zei Vlaams minister van Volksgezondheid, Wouter Beke. Inwoners van de stad Antwerpen komen voorlopig dus niet in aanmerking voor zo’n bloedtest. Een stuk van Hoboken op rechteroever valt wél binnen de straal van 5 kilometer, weet Antwerpse wethouder Els van Doesburg.

