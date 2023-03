Zeilboot zinkt binnen kwartier na aanvaring met walvis, bemanning na 10 uur gered

Een zeilboot die op weg was van de Galapagos-eilanden naar Frans-Polynesië is gezonken nadat het in aanvaring was gekomen met een walvis. In nauwelijks een kwartier was de boot onder water verdwenen. De vier bemanningsleden wisten razendsnel over te stappen in een reddingssloep. Tien uur later konden ze worden gered.

Op 13 maart, dag 13 van een zeiltrip die normaal gezien drie weken in beslag zou nemen, sloeg het noodlot toe voor de bemanning van Raindancer, een zeilboot van 13,5 meter lang. Omstreeks 13.30 uur, op het ogenblik dat het viertal genoot van een lunch, hoorden ze een luide knal. ,,De achterste helft van de boot ging met geweld omhoog en naar stuurboord’’, vertelt Rick Rodriguez, eigenaar van de boot.

De overige bemanningsleden verloren hun evenwicht door de hevige knal en zagen nog net dat een walvis de boot had geraakt. Bemanningslid Alana Litz zag een reusachtige walvis die minstens even lang was als de boot. Vermoedelijk ging het om een Brydewalvis, een soort vinvis. Volgens Rodriguez bloedde het dier toen het weer onder water verdween.

Boot stroomt vol

Vijf seconden na de botsing met de walvis klonk er een alarm: de boot stroomde vol met zeewater. De bemanningsleden schoten meteen in actie. Rodriguez zond een noodoproep uit via de VHF-radio en verstuurde een noodsignaal dat zijn positie doorgaf aan een wereldwijd reddingsnetwerk.

De rest van de bemanning verzamelde voeding, nooduitrusting en drinkwater, en lieten hun reddingssloep en een rubberbootje te water. Tijd om hun paspoorten mee te nemen, was er niet meer. Wel was er aan boord van het kleine bootje voldoende water voor een week, eten voor drie weken en een toestel dat regenwater opvangt.

Noodoproep

Het team wist ook een telefoon, een satellietwifihotspot en een externe batterij veilig te stellen, al waren die onvoldoende opgeladen. Rodriguez stuurde meteen een bericht naar Tommy Joyce, een vriend die op een andere zeilboot dezelfde route aflegde en zich op zo'n 250 kilometer afstand bevond. ,,Tommy, dit is geen grap. We hebben een walvis geraakt en het schip is gezonken’’, schreef hij. Rodriguez’ broer kreeg een soortgelijk bericht, met de boodschap: ,,Zeg tegen mama dat het goedkomt.’’ Vervolgens schakelde hij het toestel voor enkele uren uit om de batterij te sparen. Twee uur later kreeg hij een geruststellend bericht van Joyce: ,,We hebben je, maat.’’

Quote Er was nooit echt veel vrees dat we in gevaar waren. Alles was onder controle, voor zover dat mogelijk is voor een zinkende boot Rick Rodriguez

Reddingsactie

De bemanning van Raindancer had geluk dat er op hetzelfde moment meer dan 20 zeilboten in dezelfde richting voeren voor de zeilwedstrijd World ARC. Uiteindelijk kon het viertal na zo'n tien uur dobberen worden opgepikt door de Rolling Stones, een zeilboot onder leiding van kapitein Geoff Stone. Hij had Rodriguez’ noodoproep doorgekregen via een vriend en had samen met Joyce en de Peruaanse autoriteit een reddingsactie georganiseerd.

,,Er was nooit echt veel angst dat we in gevaar waren’’, vertelde Rodriguez aan The Washington Post. ,,Alles was onder controle, voor zover dat mogelijk is voor een zinkende boot. Maar ik prijs mezelf gelukkig en ben dankbaar dat we zo snel werden gered. We waren op de juiste plaats op het juiste moment om te zinken’’, zei hij. De bemanning zal naar verwachting woensdag aanmeren in Frans-Polynesië.

Botsingen tussen boten en walvissen gebeuren wel vaker. Sinds 2007 waren er 1.200 meldingen van botsingen tussen boten en walvissen. Maar volgens de Amerikaanse kustwacht is het zeldzaam dat botsingen grote schade veroorzaken.

