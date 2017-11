Zeker 12 doden bij brand in hotel Georgië

Chaos bij metrostation Londen na ontruiming

24 november Metrostation Oxford Circus in het centrum van Londen is ontruimd na dat er meerdere meldingen bij de politie waren binnengekomen over schoten. Het station werd geëvacueerd en ooggetuigen zagen hoe tientallen mensen keihard wegrenden van de halteplaats in de hoofdstad. Buiten het station is hoe dan ook sprake van een chaos van verontruste passanten en reizigers. Wat er precies is gebeurd is niet bekend.