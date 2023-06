Zeker 15 doden in Haïti door zware overstromingen, gevreesd voor voedseltekorten

Criminele bendes

Behalve onder het natuurgeweld heeft het land ook enorm te leiden onder gewelddadige bendes. Sinds de moordaanslag op president Jovenel Moïse in juli 2021 verkeert het Caribische land in crisis. De hoofdstad Port-au-Prince, een stad van ongeveer een miljoen mensen, is voor een groot deel in handen van verschillende criminele bendes. Geen plek in de hoofdstad is nog veilig. In april kwamen volgens de Verenigde Naties meer dan 600 mensen om het leven door geweld in de Haïtiaanse hoofdstad.