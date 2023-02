Zeker 175 doden bij zware aardbeving in Turkije en Syrië, veel gebouwen ingestort

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | ‘Nieuwe functie’ defensiemi­nis­ter, Oekraïne vraagt steun olympische sponsors voor boycot Rusland

Een universiteitsgebouw in Charkov is zwaar beschadigd geraakt door een Russische raket. Er zijn foto’s vrijgegeven van de schade door het Openbaar Ministerie. En Oekraïne lijkt van plan defensieminister Reznikov te vervangen. Hij lijkt de volgende die moet opstappen in de strijd tegen corruptie in het land. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.

6:01