Zeker 21 doden in Mexico door giftige suikerrietdrank

video Jarige oorlogsve­te­raan die miljoenen ophaalde voor de zorg krijgt 125.000 kaartjes

29 april De Engelse oorlogsveteraan die met zijn rollator rondjes in de tuin liep om geld in te zamelen voor de zorg, heeft meer dan 125.000 verjaardagskaarten gekregen. Tom Moore staat al twee weken in de belangstelling in Engeland met zijn sponsoractie die miljoenen euro’s ophaalde. Aangezien hij morgen 100 kaarsjes uitblaast, besloot het volk hem massaal te feliciteren. Zelfs het Britse koninklijk huis deed mee.