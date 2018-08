Zeker 25 gewonden door brand Algarve

Hoogbe­jaard stel liet peperduur, gestolen schilderij én een groot mysterie na

11:10 Jerry en Rita Alter leken altijd een doorsnee echtpaar uit een doorsnee Amerikaans stadje. Hij was leraar, zij logopediste. Tot er na hun dood ineens een peperduur schilderij van de Nederlandse schilder Willem de Kooning werd gevonden in hun slaapkamer, dat in 1985 ontvreemd was uit een museum. Nu lijkt het erop dat ze zélf achter die kunstroof zaten.