Zeker 25 gewonden nadat schip in Schotland kantelt: 15 mensen naar ziekenhuis

Harde rukwinden

Er zijn vijf ambulances, een traumahelikopter en drie traumateams naar het schip gegaan dat in een droogdok lag. In zo'n droogdok liggen schepen die gebouwd of gerepareerd worden. Het 76 meter lange onderzoeksschip de Petrel raakte los en kantelde tijdens stormachtig weer opeens, waarna het in een hoek van 45 graden bleef hangen, aldus plaatselijke media. Die geven beelden van het gekantelde vaartuig dat schuin tegen een kade hangt. Een raadslid noemt het incident ‘angstaanjagend’ voor degenen die aan boord waren. Mogelijk waren er vijftig mensen aan boord.

Het schip is eigendom van de erven van Microsoft-medeoprichter Paul Allen die in 2018 overleed, en ligt, of beter: hangt, in een dok in de beroemde Schotse haven van Leith. Die krijgt zeker 300.000 bezoekers per jaar vanwege de permanente aanwezigheid van het voormalig koninklijke jacht Britannia. Het schip ligt er al sinds 2020, nadat er door de lockdown ‘operationele problemen’ ontstonden.