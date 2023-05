Zeker 26 doden bij botsing tussen bus en vrachtwagen in Mexico

Een gitzwarte toekomst voor Rusland, dat doet correspon­dent Geert Groot Koerkamp pijn

Geert Groot Koerkamp (58), van oorsprong Deventenaar, woont en werkt al dertig jaar in Rusland als journalist. Maandag maakte de NOS bekend Iris de Graaf terug te halen naar Nederland. Nu is Groot Koerkamp de enige correspondent voor de NOS. Hoe doet hij zijn werk in het land van de agressor van de oorlog in Oekraïne?