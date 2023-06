Zeker 31 doden bij gasexplosie in restaurant in China

Deel van rotsmassa stort naar beneden en mist Zwitsers bergdorp op haar na: ‘Veel geluk gehad’

In het Zwitserse bergdorp Brienz is een deel van een al dreigende rotsmassa naar beneden gekomen. Dat heeft de gemeente in de vroege vrijdagochtend bekendgemaakt. Bij het eerste daglicht lijkt de schade mee te vallen: de rollende rotsen stopten vlak voor het eerste gebouw. Vorige maand al werden alle inwoners van het dorp geëvacueerd vanwege de dreigende instorting van de rotsmassa van 500.000 kubieke meter.