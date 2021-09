Zeker 40 doden bij brand in overbevolkte gevangenis nabij Jakarta

Vrouw vergeet tas met 40.000 euro in Franse bus

6 september Een buschauffeur in het Zuid-Franse Nîmes heeft afgelopen weekend zonder het te weten een klein vermogen aan bankbiljetten gevonden. Ze zaten in een tas die in zijn bus was achtergebleven en die hij zonder te openen naar de afdeling gevonden voorwerpen had gebracht. De rechtmatige eigenaar heeft zich nog niet gemeld.