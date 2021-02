Zeker 55 gewonden bij rellen in Madrid na arrestatie rapper

In meerdere Spaanse steden, met name in Catalonië, zijn woensdag voor de tweede dag op rij onlusten uitgebroken naar aanleiding van de arrestatie van rapper Pablo Hasel in Lleida, dinsdag. De 32-jarige Catalaan was in 2018 veroordeeld tot negen maanden cel voor majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme in zijn teksten, maar had tot dusver geweigerd om de gevangenis in te gaan.