Zeker 55 jaar cel voor broer aanslagpleger Brits concert Ariana Grande

Ariana Grande bloedner­veus en in tranen bij terugkeer naar Manchester

26 augustus De Amerikaanse hitzangeres Ariana Grande (26) was gisteren tijdens haar concert in de Engelse stad Manchester, waar op 22 mei 2017 na afloop van haar concert 22 mensen om het leven kwamen bij een zelfmoordaanslag, erg zenuwachtig. De ster was na het drama voor het eerst terug in de stad met een compleet optreden.