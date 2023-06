Zeker 59 migranten omgekomen bij bootongeluk Griekenland

Zeker 59 migranten zijn voor de kust van Griekenland om het leven gekomen bij een bootongeluk. Op zo’n 85 kilometer van de kust van Peloponnesos sloeg hun boot om. Het is het dodelijkste bootongeluk in Griekse wateren van dit jaar. Volgens de Griekse kustwacht droeg niemand aan boord een reddingsvest op het moment van de schipbreuk.

De marine, luchtmacht en kustwacht wisten tot dusver ruim honderd migranten uit zee te redden, maar de vrees bestaat dat het dodental nog verder zal stijgen. Volgens de geredde opvarenden zouden tot 400 mensen aan boord zijn geweest. Overlevenden zijn naar de haven van Kalamata gebracht.

Volgens de autoriteiten is een grootschalige zoekoperatie op gang gebracht. Daaraan nemen patrouilleschepen van de kustwacht deel, evenals de luchtwacht, een fregat van de marine en vrachtschepen en andere vaartuigen in het gebied. De reddingsactie wordt echter bemoeilijkt door de sterke wind. De Griekse president Katerina Sakellaropoulou vloog naar het schiereiland Peloponnesos om een beeld te krijgen van de situatie ter plaatse. Vier ziekenhuizen zijn in staat van paraatheid gebracht om gewonden te verzorgen.

Volledig scherm De Griekse Nationale Nood Ambulance Dienst (EKAV) en leden van het Griekse Rode Kruis helpen geredde migranten die aankomen in de haven van Kalamata. © ANP/EPA

Gekapseisd en gezonken

Een vliegtuig van het Europese grensagentschap Frontex had het vaartuig dinsdagnamiddag een eerste keer opgemerkt. De migranten aan boord ‘weigerden elke hulp’, aldus de Griekse havenautoriteiten in een eerder persbericht. In de vroege ochtend kapseisde het vaartuig, waarna het zonk. Volgens overlevenden was het vaartuig vertrokken uit het Libische Tobruk richting Italië. Over de nationaliteiten is voorlopig niets bekend.

Voor de kust van Kreta is ook een reddingsactie uitgevoerd. Daar was een zeilboot vol migranten in nood geraakt en zijn tientallen opvarenden gered. De zoekacties duren nog voort. Het is niet bekend hoeveel mensen in totaal aan boord waren.