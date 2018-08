Zeker drie doden bij rellen in Zimbabwe

De protesten volgden op het nieuws dat regeringspartij ZANU-PF bij verkiezingen een tweederde-meerderheid in het parlement heeft veroverd. De uitslag van de presidentsverkiezing laat ondertussen op zich wachten. Oppositieaanhangers vertrouwen het niet en denken dat er wordt gefraudeerd.

Zittend president Emmerson Mnangagwa zegt de oppositie verantwoordelijk te houden voor de onlusten in de hoofdstad. De onlusten waren volgens Mnangagwa bedoeld om het ,,kiesproces te verstoren''. De oppositie beklaagt zich juist over de inzet van het leger tijdens de onlusten in Harare