Zeker twee doden en negentien gewonden bij schietpartij voor gay nachtclub in Oslo

UPDATEDoor een schietpartij bij een nachtclub in de Noorse hoofdstad Oslo zijn twee mensen om het leven gekomen en negentien gewonden gevallen, meldt de politie. Drie gewonden zijn er ernstig aan toe en worden in het ziekenhuis behandeld.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden rond 1.15 uur meerdere schoten afgevuurd vlak buiten de London Pub, een gay nachtclub in het centrum van Oslo. Een ooggetuige zei tegen de Noorse krant Dagbladet dat hij ‘15 tot 20 schoten’ hoorde, waarop paniek ontstond en mensen begonnen te rennen. De mensen stonden voor de schoten werden afgevuurd in de rookruimte vlak buiten de club.

Kort na het incident is in de buurt van de schietpartij met hulp van omstanders een persoon aangehouden, meldt de politie, die zegt de man te kennen. Een verslaggever van de Noorse publieke zender NRK die ter plaatse was, zei dat de man een wapen uit een tas pakte en begon te schieten.

Veel is nog onduidelijk. Zo gist de politie nog altijd naar het motief van de schutter en zou hij ook op twee andere plaatsen, maar in dezelfde uitgaansstraat, hebben geschoten. De politie heeft de woning van de arrestant doorzocht en er twee vuurwapens gevonden. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de schutter alleen handelde.

De London Pub is een in Noorwegen beroemde nachtclub voor homo’s. Dit weekend wordt op verschillende plaatsen in Oslo de Pride gevierd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Politie in het gebied rond de bar. © AFP