Zeker vijf mensen beschoten in metrostation New York, dertien gewonden

updateMeerdere mensen zijn neergeschoten in een metrostation in het stadsdeel Brooklyn in New York. Er zouden mensen bloedend op de grond liggen. Er zijn geen actieve explosieven gevonden, zegt de New York politie (NYPD). Eerdere berichten maakten wel melding van onontplofte explosieven. Hulpdiensten zijn ter plaatse en het treinverkeer is stilgelegd.