Zeker vijf mensen beschoten in metrostation New York: ‘Er was rook en bloed’

update/met videoTenminste vijf mensen zijn neergeschoten in een metrostation in het stadsdeel Brooklyn in New York. Reizigers lagen bloedend op het perron. Er zijn ‘op dit moment geen actieve explosieven’, zegt de New York politie (NYPD). Eerdere berichten meldden dat onontplofte explosieven gevonden waren. Hulpdiensten zijn ter plaatse en het treinverkeer is stilgelegd.

De lokale brandweer meldt dat dertien mensen gewond zijn. Over de aard van hun verwondingen is nog niets te zeggen. Ten minste vijf van hen zouden zijn beschoten, hoe de rest aan hun verwondingen komt is vooralsnog onduidelijk. De politie zou op zoek zijn naar een man met een gasmasker en een oranje veiligheidsjas.

‘Rook, bloed en schreeuwende mensen’

De schietpartij vond plaats bij metrostation 36th Street in de buurt Sunset Park. Foto's en video's van het incident tonen mensen die bebloede passagiers verzorgen, die op de vloer van het treinstation liggen. De lucht is gevuld met rook. ,,Mijn tramdeur opende vanwege een noodsignaal. Er was rook en bloed en mensen schreeuwden", vertelde ooggetuige Sam Carcamo het Amerikaanse radiostation 1010 WINS.

In een video van een ooggetuige is te zien hoe mensen op het perron liggen in wat lijkt op kleine plassen bloed, terwijl mensen via de luidspreker worden opgeroepen het perron te verlaten en op een trein te stappen. Tenminste elf personen worden in twee lokale ziekenhuizen behandeld.

Zeker vijf mensen zijn neergeschoten in een metrostation in het stadsdeel Brooklyn in New York. Er zouden mensen bloedend op de grond liggen. De brandweer maakt melding van dertien gewonden.

Het incident gebeurde tijdens de ochtendspits. De autoriteiten kwamen in actie na een melding van rook in het metrostation en na een melding dat een persoon was neergeschoten. De politie onderzoekt of de rook door een rookbom ontstond. De gewonden werden bijgestaan door andere reizigers, is te zien op een foto van de plek des onheils. Scholen in de omgeving zijn gesloten.

Brooklyn-inwoner Danny Mastrogiorgio had juist zijn zoon op school afgezet toen hij een massa mensen zag, onder hen meerdere gewonden, die de trap van het metrostation op kwam hollen. Tenminste twee hadden zichtbare beenwonden, zij hij. ,,Het was gestoord", zei hij tegen persbureau AP. ,,Niemand wist precies wat er aan de hand was.”

President Joe Biden is inmiddels gebriefd over de laatste ontwikkelingen. Het Witte Huis is onder meer in contact met NYPD-commissaris Keechant Sewell.











