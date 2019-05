Zeker zeven doden, twaalf vermisten bij bootongeluk op de Donau

Netanyahu slaagt niet in vorming coalitie: Israël in september weer naar stembus

29 mei De kiezers in Israël mogen in september opnieuw naar de stembus. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is er niet in geslaagd om voor de deadline een coalitie te vormen. Het parlement stemde met 75 stemmen voor en 45 stemmen tegen voor ontbinding en het instellen van nieuwe verkiezingen.