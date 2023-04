Zeldzaam horloge geveild voor 5,3 miljoen euro

profiel Niet zozeer de Finnen, maar vooral in het buitenland zijn we dol op Sanna Marin

Blijft Sanna Marin premier van Finland? De Finnen stemmen zondag voor een nieuw parlement. Ondanks Marins sterrenstatus is het nog maar de vraag of haar sociaaldemocratische partij opnieuw de grootste wordt. ,,Ze is vooral populair in het buitenland.’’