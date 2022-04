'Zeldzaam moment van waarheid’: Rusland bevestigt ondergang vlaggenschip Moskva in Zwarte Zee

UPDATEHet Russische vlaggenschip Moskva is alsnog gezonken, melden Russische staatsmedia. Branden en explosies aan boord zouden het schip sterk hebben beschadigd, waarna het bij het terugslepen naar de haven zou zijn gezonken, is het Russische verhaal.

Eerder zei het Russische ministerie nog dat er veel schade was, maar dat de boot niet was gezonken. Ook de belangrijkste raketbewapening van het vaartuig was niet beschadigd volgens de persdienst van de Zwarte Zeevloot. De brand ontstond volgens hen in een munitiedepot, waardoor er grote explosies waren. De bemanning moest daarom snel van boord worden gehaald. Over de oorzaak van de brand en de explosies meldt de Zwarte Zeevloot niets.

De gepensioneerde generaal en CIA-chef David Petraeus noemt de Russische erkenning dat het schip zonk ,,een zeldzaam moment van waarheid”. Tegen de BBC zegt Petraeus ‘’verbaasd te zijn dat ze het zo snel toegeven, omdat er vaak een verhaal omheen wordt verzonnen”. Hij voegt daaraan toe ,,dat de feiten uiteindelijk toch wel naar buiten zouden zijn gekomen”. Het verlies van de Moskva komt op een cruciaal moment, nu Russische troepen zich voorbereiden op aanvallen op de oostelijke regio’s Donetsk en Loehansk. Daar zitten pro-Russische separatisten wier zelfverklaarde volksrepublieken door Rusland zijn erkend.

Op de terugweg naar de haven is de boot door stormachtig weer toch naar de bodem van de Zwarte Zee gezonken, melden Russische staatsmedia nu. Dat zou eerder dus niet zijn gebeurd. Volgens Oekraïense bronnen was de trots van de Russische vloot geraakt door Oekraïense raketten en zou hij eerder al tot zinken zijn gebracht. Dat meldde de Oekraïense regeringsadviseur Oleksiy Arestovych op Twitter.

Noodlottig ongeluk

Het Russische ministerie van Defensie houdt vooralsnog vast aan de versie van een noodlottig ongeluk aan boord. De Moskva zou tijdens een storm zijn gezonken. Het Russische schip, dat deze week tijdens de invasie van Oekraïne zwaar werd beschadigd, werd net voor een reparatie naar het land gesleept. De ruim 500 bemanningsleden van de raketkruiser uit het Sovjettijdperk waren al voor de sleep geëvacueerd, aldus het ministerie. Vraag is of Vladimir Poetin dat gaat geloven. Want lastig bij de officiële versie is dat de Oekraïense autoriteiten al twee uur voor ‘de brand’ hadden gemeld dat de Moskva was geraakt, en wel door Oekraïense Neptunus-raketten. Dat laatste heet een huzarenstuk aangezien de kruiser zou beschikken over minstens 104 luchtverdedigingsraketten. Dat andere Russische schepen - volgens actuele Amerikaanse satellietbeelden - na de explosies op de Moskva - plots buiten bereik van de Neptunus-raketten gingen varen is ook opmerkelijk.

Volledig scherm De Moskva. © via REUTERS Onbevestigde berichten spreken inmiddels van een zeer geslaagde militaire actie waarbij Oekraïne een drone op het schip zou hebben afgestuurd als afleidingsmanoeuvre. Tegelijk zouden twee Neptunus-raketten zijn afgevuurd die kennelijk doel hebben getroffen. Volgens een onbevestigd bericht op Telegram zou de kruiser aan bakboordzijde zijn geraakt. Daarbij zouden ook meerdere doden zijn gevallen.

Onderzoek

Aan boord waren vijfhonderd bemanningsleden. De Zwarte Zeevloot zegt niets over slachtoffers. Maar de schade aan de Moskva is hoe dan ook een geweldige klap voor het Russische leger. De 186 meter lange kruiser geldt als het vlaggenschip van de Russische vloot in de Zwarte Zee. Het schip werd gebouwd in de jaren 80 in het Sovjet-Unie-tijdperk, en ook nog eens in de Oekraïense stad Mykolajiv. ‘Gemaakt in Oekraïne, tot zinken gebracht in Oekraïne’, was vannacht op de sociale media een veel gehoorde kreet.

Veel zwarte grappen doen de ronde over de Russische weigering het verlies van het schip te erkennen. ‘Moskva is niet gezonken, maar gepromoveerd tot onderzeeër’, schreef iemand na de eerste Russische ontkenningen. ‘Waar is Moskva? Hij is gezonken’, schrijft Oleksiy Arestovych. Hij spreekt van de ‘grootste nederlaag van de Russische vloot sinds de Tweede Wereldoorlog.’

De 12.500 ton wegende raketkruiser uit de Slavaklasse leidde in deze oorlog het maritieme beleg van Odessa. Oekraïners kennen het vooral als het vervloekte schip waarvan de kapitein hun dappere verdedigers van Slangeneiland - voor de kust bij Odessa - aan het begin van de oorlog hooghartig sommeerde zich over te geven. De Oekraïense grenswachters hadden een inmiddels legendarische boodschap voor de Moskva: ‘Oorlogsschip, ga weg en fuck you’.

Een Amerikaanse functionaris zei donderdag tegen The Washington Post dat het schip zonk als gevolg van een Oekraïense aanval. Het Amerikaanse ministerie van Defensie spreekt van ,,een grote klap” voor de Russen. Pentagon-woordvoerder John Kirby zegt tegen CNN dat het verlies van het schip ,,gevolgen zal hebben voor de gevechtscapaciteiten”. Volgens Kirby was de Moskva deels verantwoordelijk voor de ,,maritieme dominantie” die Rusland heeft in de Zwarte Zee.

Zoete wraak

De schade op de Moskva wordt in Oekraïne dan ook gevoeld als zoete wraak. In meer praktische termen zal de geslaagde aanval er waarschijnlijk toe leiden dat Russische oorlogsschepen voor hun eigen veiligheid verder uit de kust moeten varen, aldus een Britse expert. Aan de Zwarte Zee en op de Zee van Azov, de meest ondiepe zee van Europa, in het zuidoosten van Oekraïne, liggen naar verluidt meer dan tien Russische oorlogsschepen. Met hun raketten nemen ze de Oekraïense kust onder vuur. Vooral industriewijken van Odessa zijn al meerdere keren getroffen. Strategisch is de Russische vloot erg belangrijk, want die voorkomt dat Oekraïne zich via de havens kan versterken met tanks. Het verlies van de Moskva volgt op een eerdere explosie aan boord van een Russisch amfibisch landingsschip, vermoedelijk ook het resultaat van een geheime Oekraïense aanval.

Overigens heette de Moskva eerst Slava, maar de naam werd veranderd in Moskva (wat dus simpelweg Moskou in het Russisch betekent). De imposante Moskva speelde een sterk symbolische rol in de Russische militaire campagne in Syrië, maar bood toen evengoed een krachtig luchtverdedigingssysteem. Opmerkelijk dus dat Oekraïne daar doorheen is gebroken.

