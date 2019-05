Zeldzaam monkeypox-virus duikt op in Singapore 

De man wordt nu op een isoleerafdeling gehouden in een centrum voor de bestrijding van besmettelijke ziekten. Zijn toestand is stabiel. Verder worden de mensen met wie hij nauw contact had in quarantaine gehouden, meldt The Straits Times.



De man is waarschijnlijk besmet geraakt door op een bruiloft zogenoemd bushmeat te eten, vlees dat afkomstig is van tropische dieren en in de regel onconventionele soorten. Monkeypox, een virus dat lijkt op de menselijke pokken en dat in 1980 is uitgeroeid, verspreidt zich niet gemakkelijk van persoon tot persoon, maar kan in zeldzame gevallen dodelijk zijn. In 1958 werd het virus voor het eerst bij apen ontdekt in een laboratorium, vandaar de naam van het virus.



Een menselijke besmetting met monkeypox is slechts drie keer buiten Afrika voorgekomen: in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Israël. Monkeypox duurt meestal twee tot vier weken, beginnend als koorts en hoofdpijn en zich ontwikkelend tot kleine bultjes, puisten genaamd, die zich over het lichaam verspreiden. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Singapore is de kans op een uitbraak van het virus klein.