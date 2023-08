Zeldzame geboorte in dierentuin: poema bevalt van albinowelpje

Japan loost nucleair water in zee, China woedend: ‘Ramp voor de wereld’

Vervuild koelwater uit de Japanse kerncentrale van Fukushima zal vanaf donderdag de Stille Oceaan instromen, maakte de regering in Tokio dinsdag bekend. Buurland China is woedend. Peking dreigt met represailles, onder meer in de vis-import. Het is een nieuwe knauw in de relatie tussen de beide landen, die toch al onder druk staat.