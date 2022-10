Zeldzame roze diamant levert bijna 60 miljoen euro op

Eerste Nederlan­ders van busongeluk Ecuador onderweg naar huis, nog vier gewonden in ziekenhuis

De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ernstige busongeluk in Ecuador keren vanmiddag terug op Schiphol. Vier Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis in de hoofdstad Quito, onder wie één in kritieke toestand.

7 oktober