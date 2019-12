Zelenski en Poetin eens over strenger toezicht op wapenstilstand

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski willen de wapenstilstand in Oost-Oekraïne strenger gaan handhaven. Er moet een volledig staakt-het-vuren komen in de regio, zo lieten ze in een gezamenlijke verklaring weten.

De twee leiders ontmoeten elkaar maandag voor het eerst en spraken een uur en twintig minuten. Ze hebben ook besloten dat er direct maatregelen moeten worden genomen om de situatie in het conflictgebied in de Donbass-regio te stabiliseren. Daar hebben pro-Russische separatisten hun eigen ‘Volksrepublieken’ uitgeroepen. Ook is gesproken over een gevangenenruil tussen beide landen.

Toch konden de beide leiders het niet overal over eens worden. Zo zei Zelenski tijdens de afsluitende persconferentie dat hij in de gesprekken duidelijk heeft gemaakt dat Oekraïne de volledige controle terug moet krijgen over de gebieden in Oost-Oekraïne. ,,Er is geen compromis mogelijk als wij dan gebied af moeten staan. Ik heb aangedrongen op het terugtrekken van al het wapentuig in het oosten van het land.’’

Poetin maakte echter duidelijk dat hij niet denkt dat Oekraïne de volledige controle terug moet krijgen. ,,Ik hoop dat de Oekraïense grondwet kan worden aangepast zodat de Donbass-regio een aparte status binnen het land kan krijgen.’’ Zelenski en Poetin zeggen allebei dat er meer plekken moeten komen waar burgers de regio in het oosten van het land in en uit moeten kunnen.

Ook slaagden ze er niet in cruciale kwesties op te lossen, zoals een tijdlijn voor lokale verkiezingen en de controle van de grenzen in het door de rebellen bezette gebied.

Nieuwe top over 4 maanden

Een grote doorbraak werd vooraf ook niet verwacht. Maar alleen al het feit dat Poetin en Zelenski elkaar ontmoetten, was een belangrijke stap na jaren van oorlog. ,,Dat we hier allemaal naast elkaar staan, zegt genoeg over onze intenties’’, zo reageerde de Franse president Emmanuel Macron. De ontmoeting, waarbij ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel aanwezig was, vond plaats in Frankrijk. Er zijn afspraken gemaakt over een nieuwe top met dezelfde landen over vier maanden.