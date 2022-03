Zelenski richt zich tot Russische moeders: ‘Stuur uw kinderen niet om oorlog te voeren‘

,,Controleer waar uw zoon is. En als u het lichtste vermoeden heeft dat hij mogelijk naar de oorlog tegen Oekraïne gestuurd kan worden, handel dan onmiddellijk”, aldus Zelenski, die stelt dat de soldaten in kwestie anders het risico lopen te worden gedood of krijgsgevangen gemaakt. ,,Oekraïne heeft deze verschrikkelijke oorlog nooit gewild. Maar het zal zichzelf verdedigen zoveel dat nodig is.”

Dienstplichtigen

Woensdag erkende Rusland voor het eerst dat er dienstplichtigen aanwezig zijn in Oekraïne en dat een aantal militairen gevangen is genomen. Eerder had Moskou gesteld dat er alleen beroepsmilitairen actief zijn in de oorlog die het voert in het buurland.