Zelenski waarschuwt: ‘Rusland wil elke stad in de Donbas-regio verwoesten’

Dit gebeurde er vannachtDe Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft het Westen er in zijn nachtelijke videoboodschap voor gewaarschuwd dat Rusland van plan is elke stad in de zwaarbevochten oostelijke Donbas-regio te verwoesten.

Zelenski meldde ‘zeer zware gevechten’ in de Donbas-regio, met name in de strategische industriestad Sjevjerodonetsk en tweelingstad Lisitsjansk in de provincie Loehansk. ,,Rusland wil elke stad in de Donbas verwoesten, elke stad, zonder overdrijving. Zoals Volnovakha, zoals Marioepol,” zei hij. ,,Het Oekraïense leger doet er alles aan om de aanvallen van de bezetters te stoppen met zoveel mogelijk zware wapens en moderne artillerie, maar daarbij zijn we afhankelijk van het Westen. We blijven onze partners er dan ook om vragen’’, zei hij in zijn boodschap op Telegram.

Zelenski's adviseur Oleksij Arestovitsj deed in een YouTube-video een soortgelijke oproep aan het Westen. Oekraïne heeft volgens hem snel meer artillerievuurkracht nodig om het Russische leger in het oosten van het land terug te dringen. Hij benadrukte dat de Oekraïense regering zeer dankbaar is voor de hulp tot nu toe, maar zei de traagheid van de leveringen niet te begrijpen.

10.000 militairen gesneuveld

Volgens Arestovitsj sneuvelden sinds het begin van de oorlog ongeveer 10.000 Oekraïense soldaten. Hij bevestigde dat er dagelijks momenteel zo'n honderd militairen worden gedood, zoals de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov donderdag zei. Arestovitsj vertelde dat Oekraïne dit soort verliezen ook al aan het begin van de oorlog leed. Toen hij de vraag kreeg of daarmee in totaal 10.000 manschappen zijn omgekomen, antwoordde hij: ‘Ja, zo ongeveer.’

Desondanks worden er naar zijn zeggen ‘voortdurend’ meer Russische dan Oekraïense militairen gedood. ,,Vrijdag waren de Oekraïense artillerieaanvallen met westerse munitie bijzonder efficiënt’’, zei hij, daarbij verwijzend naar een geschat aantal van ongeveer 600 Russische soldaten die daarbij zouden zijn omgekomen.

,,Dit is nu een artillerieoorlog”, zei plaatsvervangend hoofd Vadim Skibitsky van de Oekraïense militaire inlichtingendienst tegen de Britse krant The Guardian. ,,De frontlinies zijn nu de plek waar de toekomst van ons land wordt beslist en we verliezen op het vlak van artillerie. Alles hangt nu af van wat het Westen ons geeft. Oekraïne heeft één stuk artillerie tegenover tien tot vijftien Russische artilleriestukken. Onze westerse partners hebben ons ongeveer 10 procent gegeven van wat ze hebben.”

Oprukken

De generale staf van het Oekraïense leger meldde zaterdagochtend dat de Russen oprukken naar Novotoshkivske en Orikhove, respectievelijk 50 en 25 kilometer ten noordwesten van het centrum van de stad Loehansk, en dat ze ‘gedeeltelijk succesvol’ waren nabij het dorp Orikhovo. ‘De vijand blijft aanvallen uitvoeren in de stad Sjevjerodonetsk’, luidde het. Desondanks sloegen Oekraïense troepen in de afgelopen 24 uur veertien aanvallen af in de regio’s Donetsk en Loehansk.

De inname van Sjevjerodonetsk zou voor Moskou de route openen naar een andere grote stad, Kramatorsk. Dat is een belangrijke stap in de verovering van het hele Donetsk-bekken, een overwegend Russischsprekende regio in Oost-Oekraïne die sinds 2014 gedeeltelijk in handen is van pro-Russische separatisten. Volgens de generale staf bereidt het Russische leger zich voor om de industriesteden Slavjansk en Siversk aan te vallen, waarbij het zijn troepen hergroepeert en munitie en brandstof verplaatst. ‘En het risico van aanvallen vanuit Belarus blijft bestaan', aldus de generale staf.

Cherson

Het Oekraïense leger viel volgens haar ook Russische militaire posities aan in de zuidelijke regio rond Cherson, die sinds de eerste dagen van de oorlog bijna volledig in handen is van Russische troepen. Oekraïne vreest dat de Russische regering daar binnenkort een referendum wil houden over de unie met Rusland. Volgens de Russische autoriteiten worden in verschillende bezette gebieden in het oosten al Russische paspoorten uitgedeeld aan Oekraïners. Bovendien voerden de Russische bezetters in sommige gebieden de roebel in als officiële munteenheid.

Het hoofd van de Oekraïense presidentiële dienst maakte zaterdagochtend de ‘dood tijdens de oorlog’ bekend van officier en militair journalist Oleksiy Chubashev. Hij gaf geen details over de omstandigheden van diens dood. Chubashev was verantwoordelijk voor de Oekraïense militaire televisie en een rekruteringsprogramma.

