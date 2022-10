Zelenski waarschuwt voor ‘historische ramp’: ‘Russen willen dam opblazen, honderdduizenden levens lopen gevaar’

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski waarschuwt dat de Russen explosieven hebben aangebracht aan een dam in de regio Cherson. Indien die tot ontploffing wordt gebracht, zal er een ‘historische catastrofe’ plaatsvinden. ,,Honderdduizenden levens lopen gevaar”, zegt Zelenski. Ook het gerenommeerde ‘Institute for the Study of War’ verwacht een Russische ‘ false flag’ - operatie.

Het zou gaan om de dam van Kachovka. ,,Volgens onze informatie zijn explosieven aangebracht aan de dam van de waterkrachtcentrale van Kakhovka door Russische terroristen,” aldus Zelenski donderdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap.

,,In het geval van de verwoesting van de dam (...) zal het Noord-Krimkanaal gewoon verdwijnen”, waarschuwt de Oekraïense president. Er dreigt een ‘historische ramp’, stelt hij. De dam houdt immers een enorm waterreservoir vast en als hij zou worden opgeblazen, zouden de stad Cherson en 80 andere dorpen onder water komen te staan. Honderdduizenden mensen zouden het slachtoffer kunnen worden, vreest Zelenski.

‘False flag’-operatie

De Kachovka-dam ligt aan de Dnipro-rivier in de regio Cherson, die momenteel door Russische troepen wordt gecontroleerd. Sergei Surovikin, de nieuwe bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne, had woensdag al een dergelijke aanval aangekondigd, precies waar Zelenski net voor vreest - zij het met de beschuldiging dat Oekraïne de dam zelf zou willen opblazen.

Volgens de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW) bereidt de Russische bevelhebber de weg voor een zogenaamde false flag-operatie: Rusland wil de dam zelf opblazen en vervolgens de schuld op Oekraïne steken.

Dit plan wordt ook door Zelenski vermoed: ,,We weten dat dit gebied door de bezetters wordt gecontroleerd en waartoe zij al in staat waren. Rusland doet dit om een operatie onder valse vlag te regelen - om een terroristische aanval uit te voeren en Oekraïne er de schuld van te geven.”

Een ontploffing van de dam aan de waterkrachtcentrale zou de watertoevoer naar een groot deel van Zuid-Oekraïne kunnen afsluiten en mogelijk de kerncentrale van Zaporizja zonder koeling kunnen zetten, zo meldt ‘Bild’.

Russische aftocht verhullen

Het doel van Rusland: overstromingen zouden de Russische aftocht in de regio Cherson moeten verhullen en een vernederende nederlaag (na Kiev en Charkiv) van Poetins leger maskeren. Bovendien zou de Russische propaganda de ramp kunnen gebruiken om Oekraïne nog sterker als een terroristische staat te bestempelen - en zo haar eigen wreedheden te rechtvaardigen.

Rusland probeert bovendien om die gebieden zo veel mogelijk leeg te laten bloeden. Ook de ‘evacuaties’ of gedwongen verhuizingen van burgers uit Cherson wijzen hierop, meent het ISW.

Door Oekraïense elektriciteitscentrales aan te vallen, wil Rusland ook een massale uittocht van Oekraïners naar de EU veroorzaken, vermoedt Zelenski. ,,Rusland lokt een nieuwe Oekraïense migratiegolf uit naar de EU-landen.”

Rusland heeft de afgelopen twee weken voortdurend Oekraïense infrastructuur aangevallen. Het Russische leger valt doelbewust het Oekraïense energienet aan om het verzet te breken: op een week tijd is al een derde van alle elektriciteitscentrales vernield. In sommige delen van het land is de elektriciteitsvoorziening onderbroken, Zelenski kondigde ook geplande black-outs aan om de belasting van het net te verminderen.

Het Oekraïense nutsbedrijf Ukrenerho kondigde donderdagavond aan dat het vrijdag in het hele land tijdelijke stroombeperkingen verwachtte als gevolg van de beschadigde installaties. Het bedrijf moest donderdag al de stroom afsluiten.

‘Maanden zonder water, licht, warmte’

Zelenski heeft het Russische leger ervan beschuldigd de energie-infrastructuur van zijn land in een ‘slagveld’ te hebben veranderd. ,,De Russische leiding heeft orders gegeven om van het energienet zelf een slagveld te maken,” aldus de Oekraïense president donderdag in een toespraak voor de Europese Raad.

Oleksiy Arestovych, de adviseur van Zelenski, sluit grote problemen op langere termijn niet uit. ,,Het is heel goed mogelijk dat we weken of zelfs maanden zonder water, zonder licht en warmte of met grote beperkingen zullen zitten.” Maar hij zegt er zeker van te zijn dat de Oekraïners de problemen zullen overwinnen.

